В Барнауле риэлтор обвела вокруг пальца знакомого и потратила его 1,5 млн рублей

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Сегодня, 08:22.
Происшествия

В Барнауле риэлтора обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По информации прокуратуры, женщина обманули клиента на полтора миллиона рублей. 

Строительство.Недвижимость.
Строительство.Недвижимость. Фото: Михаил Хаустов.

Как сообщил заместитель прокурора Ленинского района Максим Кожевников, в конце 2014 года один барнаулец решил купить квартиру. Об этом он рассказал своей знакомой. Женщина не растерялась и предложила свои риэлторские услуги и, якобы, подыскала подходящий вариант. Мужчина передал ей  полтора миллиона рублей для оформления права собственности на квартиру в краевой столице.

Но в действительности женщина предложила знакомому несуществующую квартиру. Позже она стала предлагать мужчине другие варианты, поясняя, что ранее предложенные ему квартиры передумали продавать. Деньги же она потратила на себя.

Дело обвиняемой передано в суд.

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