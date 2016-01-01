В Барнауле риэлтор обвела вокруг пальца знакомого и потратила его 1,5 млн рублей

Как сообщил заместитель прокурора Ленинского района Максим Кожевников, в конце 2014 года один барнаулец решил купить квартиру. Об этом он рассказал своей знакомой. Женщина не растерялась и предложила свои риэлторские услуги и, якобы, подыскала подходящий вариант. Мужчина передал ей полтора миллиона рублей для оформления права собственности на квартиру в краевой столице.

Но в действительности женщина предложила знакомому несуществующую квартиру. Позже она стала предлагать мужчине другие варианты, поясняя, что ранее предложенные ему квартиры передумали продавать. Деньги же она потратила на себя.

Дело обвиняемой передано в суд.