В Барнауле с "Почты России" взыскали более 70 тысяч рублей в пользу пенсионеров

В ходе проверки выяснилось, что подписи в поручениях о получении денег являлись поддельными. УПФР России по Алтайскому краю приняло поручения к оплате и считало выплаты произведенными. Обязанность по выплате не была исполнена почтой.

Работа по предъявлению исков в защиту интересов граждан продолжается.

В пресс-службе "Почты России" сообщили, что сотрудники, допустившие правонарушение, больше не работают в филиале. Деньги будут выплачены клиентам в полном объеме.

Во всех почтамтах филиала были проведены внеплановые ревизии, работники прошли дополнительные инструктажи.

Для недопущения подобных ситуаций руководство УФПС принимает меры по дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств сотрудников, работающих с денежными средствами, в том числе и на этапе прохождения испытательного срока при приеме на работу.