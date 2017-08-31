В Барнауле вместо "Юмор FM" начнет вещать новая радиостанция

Решение сменить "Юмор FM" на Comedy Radio в "FM-Продакшн" объяснили тем, что формат новой радиостанции более актуален, и сейчас она находится на волне популярности.

Comedy Radio — это федеральная разговорная радиостанция. Она транслирует ток-шоу и контент из юмористических проектов Comedy Club Production. Среди них Comedy Club, Comedy Woman, "Наша Russia", Stand Up и другие. Также в эфире звучат мировые музыкальные хиты.

Зона покрытия станции — более 270 населенных пунктов России. Ежедневно на волну Comedy Radio настраиваются более 1,9 млн. человек, а ежемесячная аудитория превышает 6,7 млн слушателей (Radio Index – Россия, октябрь 2016 – март 2017, MediaScope).