В Барнауле 16 сентября запретят продавать алкоголь

11 августа стало известно, что юбилей края в Барнауле решено проводить без спиртного. Распоряжение об этом накануне подписал первый зам мэра Вячеслав Франк.
80-летие Алтайского края и День города проведут в один день — 16 сентября. Традиционно, во время дней рождения Барнаула мэрия ограничивает продажу алкогольной продукции. В этот раз поступят также.
Из распоряжения Вячеслава Франка:
В целях обеспечения общественного порядка в местах массового скопления людей при проведении мероприятий, посвященных Дню города, рекомендовать руководителям предприятий розничной торговли 16.09.2017 не осуществлять реализацию алкогольной продукции и пива с 09.00 до 21.00 час.
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