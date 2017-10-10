В Барнауле произошел пожар в многоквартирном доме на улице Глушкова, 35. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
В Барнауле сгорела квартира в многоэтажке. Фото: Кирилл Зеленевский в vk.com/barneos22.
В Барнауле сгорела квартира в многоэтажке. Фото: Кирилл Зеленевский в vk.com/barneos22.
В Барнауле сгорела квартира в многоэтажке. Фото: Кирилл Зеленевский в vk.com/barneos22.
В Барнауле сгорела квартира в многоэтажке. Фото: Кирилл Зеленевский в vk.com/barneos22.
В Барнауле сгорела квартира в многоэтажке. Фото: Кирилл Зеленевский в vk.com/barneos22.
Как рассказали altapress.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о возгорании в квартире поступило в 11.15. На место ЧП выехали две автоцистерны, пожарная автолестница и 15 человек личного состава. По словам очевидцев, в квартире находились отец с маленьким ребенком. Из-за возгорания был задымлен подъезд. Пожарные эвакуировали семь человек.
В 12.02 пожар потушили. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
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