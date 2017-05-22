В Барнауле сиделка обокрала лежачую бабушку на 150 тысяч рублей

В Барнауле осудили женщину за кражу с причинением значительного ущерба гражданину. Горожанка обокрала лежачую пенсионерку, перенесшую инсульт, за которой ухаживала.
По данным краевой прокуратуры, в период с сентября по ноябрь 2016 года сиделка нашла в ящике шкафа пенсионерки баночку с золотыми украшениями. Чтобы пропажу заметили не сразу, она постепенно сдавала изделия в ломбард, расположенный неподалеку. Через некоторое время пропажу всех ювелирных изделий обнаружили родственники, которые заподозрили сиделку, поскольку кроме нее никто из посторонних в квартиру не заходил. Причиненный ущерб в результате преступления составил более 150 000 рублей.
В судебном заседании подсудимая признала вину, раскаялась в содеянном, и вернула часть средств от продажи похищенного. Суд назначил ей наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.
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