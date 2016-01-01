В Барнауле Следком возбудил дело по факту пропажи 17-летнего парня

В Барнауле возбудили уголовное дело по статье "Убийство" в связи с пропажей 17-летнего Артема Татьянникова. До настоящего времени его местонахождение не установлено.
По данным следствия, вечером 19 декабря 2016 года 17-летний Артем ушел из квартиры в Барнауле, где он проживал. Из-за внезапности исчезновения и длительного отсутствия известий о парне следствие приняло решение о возбуждении уголовного дела.
Приметы пропавшего: рост 170 см, спортивного телосложения, волосы короткие светлые, глаза серо-голубые.
Был одет: большие серые наушники, чёрная куртка с капюшоном и серой опушкой, серые штаны, жёлтые ботинки.
С собой имел рюкзак.
Следственное управление СКР по Алтайскому краю просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Артема Татьянникова, сообщить об этом по телефонам 8 (3852) 29-80-94, 29-80-02, 29-80-42, 128 или 102 (02).
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