В Барнауле Следком возбудил дело по факту пропажи 17-летнего парня

По данным следствия, вечером 19 декабря 2016 года 17-летний Артем ушел из квартиры в Барнауле, где он проживал. Из-за внезапности исчезновения и длительного отсутствия известий о парне следствие приняло решение о возбуждении уголовного дела.

Приметы пропавшего: рост 170 см, спортивного телосложения, волосы короткие светлые, глаза серо-голубые.

Был одет: большие серые наушники, чёрная куртка с капюшоном и серой опушкой, серые штаны, жёлтые ботинки.

С собой имел рюкзак.

Следственное управление СКР по Алтайскому краю просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Артема Татьянникова, сообщить об этом по телефонам 8 (3852) 29-80-94, 29-80-02, 29-80-42, 128 или 102 (02).