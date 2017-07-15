В Барнауле сняли полнометражный детский фильм

Барнаульская киностудия Admire kids cinema, которая занимается обучением детей и подростков актерскому мастерству, сняла полнометражный игровой фильм "Алмаз" для детей. Об этом сообщает сайт региона.
Съемки шли в интерьерах Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая и туристического центра "Горная аптека". Сюжет фильма основан на мистической истории про таинственный алмаз, который принадлежал выдуманному персонажу графу Орлову.
Главные роли в ленте исполнили воспитанники этой студии Милослава Кулеш, Юлиана Харитонова, Евгений Евсюков, Никита Кузьмин и Дмитрий Лоскутов.
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