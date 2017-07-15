В Барнауле сняли полнометражный детский фильм

Съемки шли в интерьерах Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая и туристического центра "Горная аптека". Сюжет фильма основан на мистической истории про таинственный алмаз, который принадлежал выдуманному персонажу графу Орлову.

Главные роли в ленте исполнили воспитанники этой студии Милослава Кулеш, Юлиана Харитонова, Евгений Евсюков, Никита Кузьмин и Дмитрий Лоскутов.