В Барнауле состоялось официальное открытие Том Ям Бара "Лапша и Уши"

Новый проект смело можно назвать уникальным для краевой столицы, так как это первый городской ресторан, где в одном заведении гостям предлагают широкий спектр блюд всей паназиатской кухни – национальные блюда Таиланда, Вьетнама, Китая, Японии.

Что касается интерьера: нарочито минималистичный дизайн с удобными кожаными диванами и деревянными столами.

Только цветовые акценты и оригинальная инсталляция с вертикальным озеленением на входе выдают принадлежность заведения к азиатской кухне.

Меню Том Ям Бара разработал Николай Эм, повар с 17-летним стажем: участник "Ревизорро-шоу", победитель кулинарных конкурсов "Золотая вилка" и "Битва суши", автор кухни одного из лучших паназиатских ресторанов Новосибирска – "Мятный карась".

В меню бара много азиатских хитов, это культовые супы: острый тайский "Том Ям" (в различных вариациях) и вьетнамский наваристый "Фо-бо". Популярные воки, общепризнанные роллы и суши, салаты в азиатском стиле, аутентичные десерты и, конечно же, фирменные свиные уши

Блюда готовятся в специальных сковородах-воках. В приготовлении используется много аутентичных продуктов, которые редко встречаются в местных ресторанах: темный соевый соус, грибы фангус, личи, кокосовое молоко и так далее. Тот, кто пробовал национальную кухню непосредственно в паназиатских странах, наверняка испытывает ностальгию по незабываемым вкусам. Теперь тоску путешественника можно утолить в Том Ям Баре "Лапша и Уши".



Дополняет концепцию расположившаяся на первом этаже кофейня Fix.coffee_cafe, ориентированная в первую очередь на популярное направление стрит-фуд.Посетители смогут перекусить внутри кафе либо забрать еду с собой.

Главной фишкой является фиксированная цена на весь предложенный ассортимент напитков и блюд – 69 рублей, что значительно упрощает время выбора и подсчета стоимости для гостя

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