В Барнауле состоялся "День открытых дверей" для акционеров банка ВТБ

Миноритарии получили индивидуальную консультацию сотрудников службы по работе с акционерами по вопросам, связанным с владением и распоряжением акциями, получением дивидендов. Большой интерес вызвала новая программа привилегий в рамках которой акционерам предоставляются льготы при получении банковских, страховых и инвестиционных услуг, в рамках которой действуют специальные условия обслуживания, которые предоставляются акционерам ВТБ, владеющим от 1,5 млн акций и более, в Розничных отделениях Банка ВТБ (экс-отделения Банка Москвы, перечень отделений – на сайте www.bm.ru).

Информация о программе и привилегиях, доступных для акционеров в зависимости от размера пакета акций (пороговые значения - 1,5 млн, 45 млн, 100 млн штук акций), представлена на нашем сайте www.vtb.ru. Также информация размещена на сайте www.bm.ru.

Также изменился формат получения акционерами скидки на страховые продукты в компании ВТБ Страхование. Размер скидки также теперь дифференцирован и привязан к тем же пороговым значениям пакета акций. Для получения скидки на страхование в офисе ВТБ Страхование или на сайте www.vtbins.ru акционер должен сообщить специальный промо-код. Для получения промо-кода акционер обращается в Центры по работе с акционерами, которые сообщают ему соответствующий промо-код.

1 категория (до 1.5 млн акций) = скидка 5%

2 категория (от 1.5 млн до 45 млн акций) = скидка 10%

3 категория (более 45 млн акций) = скидка 20%

Программы страхования, на которые будут распространяться скидки:

ОтЛичная Защита

ОтЛичная Защита Джуниор

ОтЛичная Защита Семейная

Преимущество для дома

Преимущество для квартиры

Страхование от НСиБ (СЛУЧАЙ)

Управляй здоровьем!

Страхование выезжающих за рубеж (Вояж 2.0.)

Источник: ПАО Банк ВТБ

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