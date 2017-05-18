В Барнауле сотрудник строительной фирмы получил ожоги 85% тела

В Барнауле в одной из строительных фирм сотрудник получил термические ожоги общей площадью 85%. Из-за этого в отношении директора предприятия возбудили уголовное дело по факту нарушения требования охраны труда, повлекших тяжкий вред здоровью человека, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.
По данным следствия, обвиняемый, являясь ответственным за соблюдение на производстве правил охраны труда, допустил целый ряд нарушений. Он не обеспечил исправность оборудования, установленного в котельной, отапливающей рядом стоящее здание, допустил скопление в помещении для хранения жидкого топлива паров легковоспламеняющейся жидкости.
В феврале директор поручил работнику провести производственные работы в котельной, что не входило в должностные обязанности подчиненного. После того, как сотрудник включил рубильник на электрическом щитке, в помещении произошло воспламенение паров горючей жидкости. Мужчина получил множественные термические ожоги общей площадью 85 % поверхности тела.
Следователи собрали доказательства, свидетельствующие о допущенных нарушениях работодателем требований охраны труда, в связи с чем уголовное дело для рассмотрения направили в суд.
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