В Барнауле сотрудник строительной фирмы получил ожоги 85% тела

По данным следствия, обвиняемый, являясь ответственным за соблюдение на производстве правил охраны труда, допустил целый ряд нарушений. Он не обеспечил исправность оборудования, установленного в котельной, отапливающей рядом стоящее здание, допустил скопление в помещении для хранения жидкого топлива паров легковоспламеняющейся жидкости.

В феврале директор поручил работнику провести производственные работы в котельной, что не входило в должностные обязанности подчиненного. После того, как сотрудник включил рубильник на электрическом щитке, в помещении произошло воспламенение паров горючей жидкости. Мужчина получил множественные термические ожоги общей площадью 85 % поверхности тела.

Следователи собрали доказательства, свидетельствующие о допущенных нарушениях работодателем требований охраны труда, в связи с чем уголовное дело для рассмотрения направили в суд.