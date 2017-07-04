В Барнауле сотрудники ФСБ обезвредили "региональный склад" синтетических наркотиков

Как установили следствие и суд, в сентябре прошлого года мужчина предложил в сети интернет неустановленному наркодельцу свои услуги в качестве закладчика.

Они вели активную он-лайн переписку, в которой оптовик указывал места закладок наркотиков, которые нужно было забирать и делить на части. Далее закладчик должен был сам разносить и прятать мелкие партии "синтетики" по указанным адресам для дальнейшего распространения.

Осужденный так хорошо справлялся с этой работой, что вскоре его повысили до оптового поставщика. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, в среде сложной виртуальной наркоцепочки его должность называется "региональный склад".

В октябре 2016 года он успел сделать три оптовые закладки в Индустриальном районе Барнаула. А на четвертой его поймали сотрудники УФСБ. В ходе задержания он рассказал и о сделанных ранее закладках.

Всего правоохранители изъяли из закладок и дома у осужденного почти килограмм синтетических наркотиков.

УФСБ России по Алтайскому краю призывает граждан, которым известны аналогичные факты, сообщать об этом по телефону доверия 63-81-55 или на адрес электронной почты: barnaul@fsb.ru.