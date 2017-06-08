В Барнауле сотрудница отдела по охране прав детства незаконно получала пособие за чужого ребенка

По данным следствия, в 2012 году на содержание несовершеннолетней девочки, мать которой была в тюрьме, назначили выплату пособия с перечислением денег на лицевой счет. В конце 2014 года обвиняемая узнала, что мать ребенка освободили и теперь выплаты девочке прекратятся. Однако женщина не заявила о прекращении выплаты ежемесячного денежного пособия, а Сберегательную книжку, на которую перечислялась выплата, у ее опекуна забрала. Обвиняемая подделала документы, по которым вновь назначили выплату пособия на содержание несовершеннолетней. Имея возможность распоряжаться накопленными деньгами на банковском счете девочки, женщина неоднократно похищала деньги и тратила их на свои собственные нужды.

В итоге чиновница похитила со счета девочки 190 тысяч рублей. Суд признал женщину виновной и назначил ей 2 года лишения свободы условно.