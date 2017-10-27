В Барнауле учились спасать пассажиров из "горящего" трамвая

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Жизнь

В Барнауле в ходе командно-штабных учений органов власти "спасали" горожан из "горящего" трамвая. Масштабная тренировка прошла 26 октября, сообщает мэрия.

Операция по тушению "горящего" трамвая. Фото: barnaul.org.
Пассажиры "горящего" трамвая. Фото: barnaul.org.
Операция по тушению "горящего" трамвая. Фото: barnaul.org.
Операция по тушению "горящего" трамвая. Фото: barnaul.org.
Операция по тушению "горящего" трамвая. Фото: barnaul.org.
Операция по тушению "горящего" трамвая. Фото: barnaul.org.
Операция по тушению "горящего" трамвая. Фото: barnaul.org.
Операция по тушению "горящего" трамвая. Фото: barnaul.org.
Операция по тушению "горящего" трамвая. Фото: barnaul.org.
Операция по тушению "горящего" трамвая. Фото: barnaul.org.
Операция по тушению "горящего" трамвая. Фото: barnaul.org.
Операция по тушению "горящего" трамвая. Фото: barnaul.org.
Операция по тушению "горящего" трамвая. Фото: barnaul.org.
Операция по тушению "горящего" трамвая. Фото: barnaul.org.
Операция по тушению "горящего" трамвая. Фото: barnaul.org.
Операция по тушению "горящего" трамвая. Фото: barnaul.org.

По легенде, трамвай №10 шел по обычному маршруту общественного транспорта, двигаясь по улице Малахова в сторону улицы Власихинской. Внезапно произошло короткое замыкание электропроводки и возгорание легковоспламеняющихся материалов в переполненном вагоне.

Водитель трамвая эвакуировал людей из "горящего вагона" и приступил к тушению пожара. Прибывшие в короткие сроки аварийные и спасательные службы устранили "очаг возгорания", починили пантограф и часть "поврежденных" трамваем дорожных путей. Затем специалисты "Горэлектротранса" отбуксировали "неисправный" трамвай в депо.

По итогам тренировки члены комиссии отметили оперативность действий персонала "Горэлектротранса", которые успели уложиться во время и не допустить ни "гибели" людей, ни трамвайного коллапса.

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