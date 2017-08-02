В Барнауле спасли раненого коршуна

Сотрудники Минприроды края спасли раненого коршуна. О птице ведомству сообщили взволнованные жители города и попросили помочь птице.
Травмированного коршуна люди заметили еще в понедельник. Птица прыгала по дороге и не взлетала. После осмотра "пострадавшей" начальник отдела учета и использования объектов животного мира Евгений Батурин решил отвезти ее к ветеринару.
Врач определил, что птица перенесла сильный удар (возможно, в результате ДТП). К счастью, переломов у коршуна не обнаружили, значит у него есть хорошие шансы на выздоровление.
При осмотре выяснилось, что это самка. Ее назвали Яной. Теперь она будет выздоравливать и набираться сил в компании других птиц, проходящих реабилитацию в центре "Ноев ковчег".
Справка
Изъятие из природы животных, а равно их содержание без соответствующих разрешений является правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 8.35 КоАП РФ. В случаях изъятия краснокнижных видов животных указанные действия могут квалифицироваться как уголовно наказуемое деяние. Ответственность возникает за изъятие как здорового, так и больного (травмированного, раненного) животного.
О вынужденном изъятии из природы животных необходимо незамедлительно информировать Управление охотничьего хозяйства Минприроды Алтайского края по телефону 8 (3852) 29-68-23.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.