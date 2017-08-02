В Барнауле спасли раненого коршуна

Травмированного коршуна люди заметили еще в понедельник. Птица прыгала по дороге и не взлетала. После осмотра "пострадавшей" начальник отдела учета и использования объектов животного мира Евгений Батурин решил отвезти ее к ветеринару.

Врач определил, что птица перенесла сильный удар (возможно, в результате ДТП). К счастью, переломов у коршуна не обнаружили, значит у него есть хорошие шансы на выздоровление.

При осмотре выяснилось, что это самка. Ее назвали Яной. Теперь она будет выздоравливать и набираться сил в компании других птиц, проходящих реабилитацию в центре "Ноев ковчег".

Справка

Изъятие из природы животных, а равно их содержание без соответствующих разрешений является правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 8.35 КоАП РФ. В случаях изъятия краснокнижных видов животных указанные действия могут квалифицироваться как уголовно наказуемое деяние. Ответственность возникает за изъятие как здорового, так и больного (травмированного, раненного) животного.

О вынужденном изъятии из природы животных необходимо незамедлительно информировать Управление охотничьего хозяйства Минприроды Алтайского края по телефону 8 (3852) 29-68-23.