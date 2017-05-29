В Барнауле стали чаще разводиться и меньше рожать

В январе-апреле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Барнауле снизилось число родившихся и увеличилось количество умерших. Также за этот период увеличилось количество разводов. Такие данные опубликовал Алтайкрайстат.
По сравнению с прошлым годом количество родившихся в Барнауле уменьшилось на 292 человека, а число умерших увеличилось на 73 человека. Естественная убыль населения города составила 63 человека.
Коэффициент рождаемости снизился на 9,5%, коэффициент смертности увеличился на 3,5%. Однако показатель рождаемости населения Барнаула выше среднекраевого на 8,6%, показатель смертности ниже на 20,4%.
По числу рождённых лидером стал Индустриальный район, там на 1 000 человек родилось 14,7, человек.
За первые четыре месяца этого года зарегистрировали 1 010 браков, при этом количество разводов составило 1 143 (в прошлом году — 1 083).
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