В Барнауле стартовали Шукшинские дни на Алтае

Шукшинские дни на Алтае по традиции открылись в Барнауле, у памятника писателю, на улице его имени. Почетных гостей встречали хлебом-солью. Несмотря на ливень у памятника собрались десятки людей.
Здесь прошло награждение лучших чтецов города, лауреатов и дипломантов конкурса художественного слова, они прочитали отрывки из произведений Василия Шукшина. Режиссёр Виктор Мережко (он станет председателем жюри Шукшинского кинофестиваля), заслуженная артистка России Марина Яковлева и заслуженный артист Республики Беларусь Анатолий Котенёв возложили цветы к ногам писателя и режиссера.
Напомним, главное торжественное открытие пройдет сегодня в театре драмы, в 18:30. С него в Барнауле начнется Шукшинский кинофестиваль, в ходе которого можно будет посмотреть фильмы, претендующие на главный приз. Кроме того, в этом году впервые проведут и фестиваль короткометражного кино. Из барнаула фестивальная программа "поедет" по городам края и закончится 22 июля в Сростках, на горе Пикет.
Полную программу Шукшинских дней на Алтае смотрите здесь.
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