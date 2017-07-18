В Барнауле стартовали Шукшинские дни на Алтае

Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Открытие Шукшинских дней на Алтае 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Здесь прошло награждение лучших чтецов города, лауреатов и дипломантов конкурса художественного слова, они прочитали отрывки из произведений Василия Шукшина. Режиссёр Виктор Мережко (он станет председателем жюри Шукшинского кинофестиваля), заслуженная артистка России Марина Яковлева и заслуженный артист Республики Беларусь Анатолий Котенёв возложили цветы к ногам писателя и режиссера.

Напомним, главное торжественное открытие пройдет сегодня в театре драмы, в 18:30. С него в Барнауле начнется Шукшинский кинофестиваль, в ходе которого можно будет посмотреть фильмы, претендующие на главный приз. Кроме того, в этом году впервые проведут и фестиваль короткометражного кино. Из барнаула фестивальная программа "поедет" по городам края и закончится 22 июля в Сростках, на горе Пикет.

Полную программу Шукшинских дней на Алтае смотрите здесь.