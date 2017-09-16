В Барнауле столкнулись автомобили такси двух конкурирующих компаний

16 сентября на перекрестке ул. Челюскинцев и ул. Никитина столкнулись два автомобиля такси. На одном из них "шашка" компании "Яндекс.Такси", а на втором - реклама такси" Максим". Об этом сообщает сообщество Barnaul22.
О подробностях произошедшего ДТП ничего не известно. Судя по фото, автомобиль такси "Максим", двигавшийся по ул. Никитина, въехал в бок проезжающему по пересекающей ул. Челюскинцев автомобилю "Яндекс.Такси".
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