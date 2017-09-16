В Барнауле столкнулись автомобили такси двух конкурирующих компаний

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Происшествия

16 сентября на перекрестке ул. Челюскинцев и ул. Никитина столкнулись два автомобиля такси. На одном из них "шашка" компании "Яндекс.Такси", а на втором - реклама такси" Максим". Об этом сообщает сообщество Barnaul22.

ГИБДД, ДПС.
ГИБДД, ДПС. Фото: 22.мвд.рф.

О подробностях произошедшего ДТП ничего не известно. Судя по фото, автомобиль такси "Максим", двигавшийся по ул. Никитина, въехал в бок проезжающему по пересекающей ул. Челюскинцев автомобилю "Яндекс.Такси". 

ДТП с участием двух такси в Барнауле.
ДТП с участием двух такси в Барнауле.

  

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