В Барнауле свои проекты и изобретения представили юные ученые со всей России

Даниил Болбуков собрал фрезерный станок. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Финал научно-инженерного конкурса "Ученые будущего". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Финал научно-инженерного конкурса "Ученые будущего". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Финал научно-инженерного конкурса "Ученые будущего". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Финал научно-инженерного конкурса "Ученые будущего". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Финал научно-инженерного конкурса "Ученые будущего". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Финал научно-инженерного конкурса "Ученые будущего". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Финал научно-инженерного конкурса "Ученые будущего". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Финал научно-инженерного конкурса "Ученые будущего". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Финал научно-инженерного конкурса "Ученые будущего". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Финал научно-инженерного конкурса "Ученые будущего". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Финал научно-инженерного конкурса "Ученые будущего". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Финал научно-инженерного конкурса "Ученые будущего". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Финал научно-инженерного конкурса "Ученые будущего". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Финал научно-инженерного конкурса "Ученые будущего". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Финал научно-инженерного конкурса "Ученые будущего". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Финал научно-инженерного конкурса "Ученые будущего". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Финал научно-инженерного конкурса "Ученые будущего". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Финал научно-инженерного конкурса "Ученые будущего". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Финал научно-инженерного конкурса "Ученые будущего". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

В Алтайском крае сибирская площадка конкурса "Ученые будущего" организована во второй раз. Юные ученые показали свои работы и убедили экспертов в том, что их изобретения актуальны. Даниил Болбуков собрал фрезерный станок с числовым программным управлением из подручных материалов. Изобретение практически не отличалось от профессионального аналога.

Даниил Болбуков,

финалист конкурса "Ученые будущего":

Два года назад мне нужно было сделать несколько деталей из дерева. Профессиональный станок стоил дорого, и я решил собрать его сам. Мое изобретение может помочь тем, кто хочет наладить мелкосерийное производство. На станке можно ввести программу и спокойно оставлять его работать, не боясь, что из-за трения воспламенится стружка. Профессиональный станок стоит 80-100 тысяч. Мой же можно сделать за 55 тысяч рублей.

На конкурсе школьники могли не только рассказать о проектах, но и получить финансирование, чтобы усовершенствовать свои изобретения. Работу Даниила Болбукова особо отметил Александр Чередник, исполнительный директор фонда Андрея Мельниченко.

- Фонд Андрея Мельниченко принял решение выделить специальный грант на развитие проекта Даниила Болбукова, - объявил на награждении руководитель благотворительной организации.

Некоторые участники конкурса стали друзьями благодаря общему увлечению наукой. Максим Молоканов из Рубцовская и Глеб Голинг из Новоалтайска вместе сделали аппарат на воздушной подушке.

Максим Молоканов,

финалист конкурса "Ученые будущего":

Наша доработка заключается в том, что в нашем аппарате на воздушной подушке всего один несущий винт, который перераспределяет воздух. У обычных аппаратов их два. Один винт наполняет подушку воздухом, а другой помогает двигаться.

Большой интерес гостей конкурса вызвало достижение Даниила Панова из Рубцовска. Он открыл новую звезду и назвал ее Дэн В1.

Даниил Панов,

финалист конкурса "Ученые будущего":

Я с детства интересуюсь астрономией и уже давно хотел совершить открытие. Моя звезда является переменной, потому что сила ее света иногда меняется. Сначала я теоретически определил местонахождение звезды, а потом заказал снимки с телескопа, который находится в Австралии.

Игорь Лузанов,

Директор Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании:

Кто не думает о детях, у того нет будущего. Мы рады оказать поддержку одаренным школьниками. У ребят горят глаза, они мыслят нестандартно. Самое главное, что когда ребята будут работать, то принесут огромную пользу не только городу, но и целой стране.

Гости конкурса и эксперты высоко оценили разработки молодых ученых. Александр Чередник, исполнительный директор фонда Андрея Мельниченко, рассказал, что проекты сибирской площадки не только могут конкурировать с работами московской площадки конкурса, но и в секции техники даже превосходят их.