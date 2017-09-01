В Барнауле Toyota жёстко протаранила японский мотоцикл

Подробности дорожного инцидента уточнили в ГИБДД. Около 21.32 32-летний водитель Toyota Carina, следуя по второстепенной дороге, на перекрестке не уступил мотоциклу Kawasaki, который ехал по главной. В результате произошло столкновение. 27-летнего мотоциклиста госпитализировали. очевидцы утверждают, что ему оторвало ногу.

Установлено, что водитель иномарки ехал за рулем, будучи лишенным водительских прав. Также он отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. По данному факту ведет проверку ГИБДД.