В Барнауле цыган прикинулся беженцем с Донбасса и выманил у пенсионера деньги

Как altapress.ru старший помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Антон Попов, 14 февраля к пенсионеру на ул. Молодежная подошел ранее неизвестный ему мужчина цыганской национальности. Он рассказал о том, что вместе с семьей бежал с Донбасса, а теперь покупает в Барнауле квартиру. Продолжая обманывать доверчивого пенсионера, цыган рассказал, что на покупку квартиры не хватает денег из-за того, что еще не все ему перевели с Украины и попросил в долг у дедушки 500 тысяч рублей, обещав их вернуть через два дня с процентами.

Наивный барнаулец согласился помочь, снял со своей сберегательной книжки 340 тысяч рублей и в этот же день отдал "беженцу". Должник пообещал вернуть деньги на этом же самом месте через два дня в 9.00 и, разумеется, на встречу не пришел.

Преступление раскрыто с помощью записей с камер видеонаблюдения, расположенных на торговых помещениях по ул. Молодежной. Пенсионеру повезло: мошенник не успел потратить деньги и полностью возместил ущерб. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.