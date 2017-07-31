В Барнауле ТСЖ заплатит за ДТП с участием мусорного бака

Наезд мусорного контейнера на автомобиль "Ниссан Альмера" у дома на ул. Горно-Алтайской, 15 (в котором создано ТСЖ) в материалах суда называют дорожно-транспортным происшествием.

Произошло оно еще в 2014 году при таких обстоятельствах. Вечером 5 августа в 18.30 владелица автомобиля припарковалась около этого дома напротив подъезда. Где в этот момент находился мусорный бак (а он на колесиках), она не видела. Через пару часов ей позвонил молодой человек из соседнего подъезда — он сообщил ей: на ее машину скатился бак. Контейнер, как указано в материалах суда, принадлежит ТСЖ "Горно-Алтайская, 15".

По вызову владелицы машины к месту ДТП прибыл представитель аваркома. Но он сказал, что аварком такие случаи не разбирает. Тогда дама вызвала наряд ДПС. Наряд приехал и "провел все необходимые процессуальные действия", указано в материалах суда, повреждения были зафиксированы. На место происшествия пришла и председатель ТСЖ.

В дальнейшем эксперт пришел к выводу, что ремонт иномарки будет стоить 11,6 тыс. рублей. Поскольку автомобиль был застрахован по каско в "Ингосстрахе", а случай признали страховым, затраты на восстановительный ремонт женщине страховщик компенсировал еще в сентябре 2014 года.

А затем "Ингосстрах" попытался взять эти деньги с жилтоварищества, которое он считал виновником ДТП. Для начала компания направила в ТСЖ претензию, в которой потребовала возместить затраты. В товариществе на претензию не отозвались. И уже после этого, в марте 2017 года, страховщик обратился в арбитраж и потребовал от ТСЖ вернуть не только затраты, но и проценты: в общей сложности 12 392 руб. 44 копеек.

Доказательства налицо

Представитель ТСЖ заявил суду, что страховая компания не представила доказательств, что ущерб нанесен именно наездом контейнера. Но суд все же счел этот факт доказанным.

"Ингосстрах" сослался на утвержденные еще в 2010 году "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях". В них указано: для установки контейнеров должна быть оборудована площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта.

Кроме того, представитель "Ингосстраха" заявил, что "ответчик (то есть ТСЖ) не доказал отсутствие вины, не представил доказательств надлежащего содержания контейнера, соблюдения требований СанПинов".

По его мнению, причинно-следственная связь подтверждается и протоколом осмотра места происшествия, и фотографиями, и экспертным заключением, и, конечно, пояснениями владельца машины. Суд поддержал позицию страховщика, так что заплатить ТСЖ придется. Правда, решение вынесено только в первой инстанции.

Как в других регионах

Случаи наезда мусорных баков на припаркованные автомобили, как показывает судебная практика, не такие уж редкие. Незакрепленные пустые контейнеры сдувает сильными порывами ветра, их сносит на машины, которые их владельцы припарковывают во дворе.

К примеру, житель Новокузнецка в 2015 году взыскал с управляющей компании 54 тыс. рублей (а также все судебные издержки): контейнер каким-то образом упал на его машину.

В 2014 году 10,7 тыс. взыскал с управляющей компании житель Ханты-Мансийска. Свидетель по этому делу рассказал, что из-за сильного ветра бак покатился, зацепил несколько машин, а потом перевернулся.

Справка

Площадки для контейнеров на колесиках должны оборудоваться пандусом от проезжей части и ограждением (бордюром) высотой 7 - 10 см, исключающим возможность скатывания контейнеров в сторону. Это указано в постановлении Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года №170 "ОБ утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда".