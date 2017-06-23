В Барнауле у Нулевого километра установили "любвеобильные" фонари

В Барнауле продолжают благоустраивать сквер у Нулевого километра. Накануне там установили фонари необычной формы, сообщает пресс-служба городской администрации.
Четыре фонаря из монолитного карбоната, ударопрочные со светодиодной подсветкой. Опоры декорированы надписями "Я тебя люблю" на разных языках мира. Скоро в сквере появятся скамейки в той же стилистике. В центре площадки установят вазу из искусственного камня высотой около двух метров, клумбы засадят цветами.
В сквере уже обновили покрытие пешеходной дорожки, уложили тротуарную плитку, завезли землю в клумбы и посеяли газон.
Напомним, недавно оттуда перевезли скульптуру "Мамонтенок", которая теперь стоит в сквере "Химиков" на Потоке.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.