В Барнауле у Нулевого километра установили "любвеобильные" фонари

Благоустройство сквера у Нулевого километра. Фото: barnaul.org. Благоустройство сквера у Нулевого километра. Фото: barnaul.org. Благоустройство сквера у Нулевого километра. Фото: barnaul.org. Благоустройство сквера у Нулевого километра. Фото: barnaul.org.

Четыре фонаря из монолитного карбоната, ударопрочные со светодиодной подсветкой. Опоры декорированы надписями "Я тебя люблю" на разных языках мира. Скоро в сквере появятся скамейки в той же стилистике. В центре площадки установят вазу из искусственного камня высотой около двух метров, клумбы засадят цветами.

В сквере уже обновили покрытие пешеходной дорожки, уложили тротуарную плитку, завезли землю в клумбы и посеяли газон.

Напомним, недавно оттуда перевезли скульптуру "Мамонтенок", которая теперь стоит в сквере "Химиков" на Потоке.