Берег Оби очистили от строительного мусора

Мусор убрали, а собственник привлечен к дисциплинарной ответственности.
В мае 2017 года в Барнауле был проведен рейд береговой зоны реки Обь. Выяснилось, что на улице Промышленной, со стороны реки Обь был обнаружен строительный мусор и прочие бытовые отходы, сообщает прокуратура Центрального района
Мусор появился из-за строительства многоквартирного дома с объектами общественного назначения на берегу возле реки Обь.
Прокуратура направила собственнику дома представление, в котором требовала убрать мусор и очистить прибрежную территорию.
Сейчас собственник жилого дома привлечен к дисциплинарной ответственности, а берег очищен от строительного мусора.
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