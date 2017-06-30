Берег Оби очистили от строительного мусора

В мае 2017 года в Барнауле был проведен рейд береговой зоны реки Обь. Выяснилось, что на улице Промышленной, со стороны реки Обь был обнаружен строительный мусор и прочие бытовые отходы, сообщает прокуратура Центрального района

Мусор появился из-за строительства многоквартирного дома с объектами общественного назначения на берегу возле реки Обь.

Прокуратура направила собственнику дома представление, в котором требовала убрать мусор и очистить прибрежную территорию.

Сейчас собственник жилого дома привлечен к дисциплинарной ответственности, а берег очищен от строительного мусора.