В Барнауле установили новые часы на месте старых

Часы в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Часы в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Часы в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Часы в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Часы в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов. Часы в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов.

К реконструкции часов приступили еще в конце июля. Ее инициаторами стали администрация Ленинского района, которому в этом году исполняется 45 лет, и директор "Барнаульского автоцентра КАМАЗ" Александр Лисицын. Стеллу с часами решили отремонтировать к юбилею района и 80-летию Алтайского края.

Сначала рабочие выполнили каркасную обшивку опоры, подготовили основание. 12 августа установили часовой механизм.

Стелу с часами установили по заказу моторного завода в год 250-летия Барнаула, сообщает сайт администрации города. Часовой механизм оказался чувствителен к резким изменениям климата и спустя два года прекратил работу. Первую попытку ремонта часов администрация района предприняла в 2000 году при поддержке компании "Алтайдизель". Установленные тогда электронные часы проработали в течение четырех лет.