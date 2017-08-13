В Барнауле установили новые часы на месте старых

12 августа на уличных часах, расположенных в Барнауле на пересечении улиц Малахова и Георгия Исакова, заменили циферблат. Таким образом, приближается к завершению работы по реставрации этого объекта, установленного к 250-летию города.
К реконструкции часов приступили еще в конце июля. Ее инициаторами стали администрация Ленинского района, которому в этом году исполняется 45 лет, и директор "Барнаульского автоцентра КАМАЗ" Александр Лисицын. Стеллу с часами решили отремонтировать к юбилею района и 80-летию Алтайского края.
Сначала рабочие выполнили каркасную обшивку опоры, подготовили основание. 12 августа установили часовой механизм.
Стелу с часами установили по заказу моторного завода в год 250-летия Барнаула, сообщает сайт администрации города. Часовой механизм оказался чувствителен к резким изменениям климата и спустя два года прекратил работу. Первую попытку ремонта часов администрация района предприняла в 2000 году при поддержке компании "Алтайдизель". Установленные тогда электронные часы проработали в течение четырех лет.
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