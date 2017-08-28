В Барнауле установили огромные цифры 80 с подсветкой

Цифра 80 в Барнауле. Фото: barnaul.org. Установка цифры 80 в Барнауле. Фото: altapress.ru. Установка цифры 80 в Барнауле. Фото: altapress.ru. Цифра 80 в Барнауле. Фото: barnaul.org.

Цифру сделали и смонтировали работники инвестиционно-строительной компании "Союз". Она станет частью выставки цветов Октябрьского района, которая состоится 1 сентября в 17.00 вместе с праздничной программой.