В Барнауле установили огромные цифры 80 с подсветкой

На площади Ветеранов установили почти четырехметровую железобетонную конструкцию с числом 80, облицованную пластиком с внутренней светодиодной подсветкой.
Цифра 80 в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Установка цифры 80 в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Установка цифры 80 в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Цифра 80 в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Цифру сделали и смонтировали работники инвестиционно-строительной компании "Союз". Она станет частью выставки цветов Октябрьского района, которая состоится 1 сентября в 17.00 вместе с праздничной программой.
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