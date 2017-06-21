В Барнауле устраняют последствия урагана

К уборке сломанных ветром веток и поваленных деревьев приступили еще ночью, сегодня днем эти работы продолжатся. Утром на центральных аллеях города спецмашины смывали с пешеходных дорожек и обочин нанесенные ветром грязь, мелкие ветки и листву.

По данным администрации, после дождя в Железнодорожном районе подтопило 10 частных домов, воду откачали помпой. С 19.40 у жителей почти половины района не было электричества, позднее во всех домах восстановили подачу электроэнергии. Также из-за повреждения на сети света не было и в части Центрального района, в том числе в микрорайоне Затон. К утру неполадки устранили.

В Индустриальном районе из-за отсутствия электричества отключили воду, позже электроэнергию и водоснабжение восстановили.

В оперативном режиме проводилось устранение затопления подвальных помещений дома по улице Панфиловцев, 24. Работы удалось завершить в 3 часа утра.

Из-за сильного дождя затопило улицы Малахова, А.Петрова, Попова, 50 лет СССР.