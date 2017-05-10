Фотофакты. В Барнауле сотни студентов АГМУ почтили память врачей, погибших на войне

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Жизнь

9 мая студенты и преподаватели Алтайского медицинского университета традиционно зажигли в память о погибших в годы войны врачах и медицинских работниках сотни свечей и пронесли их в молчании по улицам города к Мемориалу Славы.

День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.
День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.

В этом году в шествии участвовали более тысячи студентов, преподавателей и Алтайского медуниверситета. К акции присоединились врачи лечебно-профилактических учреждений краевой столицы и студенты Барнаульского базового медицинского колледжа.

Этим шествием будущие врачи отдали дань памяти мужеству, беспримерной верности своему долгу и патриотизму военных медиков. Колонна в белых халатах прошла по центральным улицам вечернего Барнаула: от главного корпуса АГМУ на пр. Ленина, 40 по аллее, далее по улице Молодёжной, затем по пр.Социалистическому до Мемориала Славы.

Ксения Руслякова

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