Фотофакты. В Барнауле сотни студентов АГМУ почтили память врачей, погибших на войне

День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова. День Победы 2017. Шествие медиков в Барнауле. Фото: Ксения Руслякова.

В этом году в шествии участвовали более тысячи студентов, преподавателей и Алтайского медуниверситета. К акции присоединились врачи лечебно-профилактических учреждений краевой столицы и студенты Барнаульского базового медицинского колледжа.

Этим шествием будущие врачи отдали дань памяти мужеству, беспримерной верности своему долгу и патриотизму военных медиков. Колонна в белых халатах прошла по центральным улицам вечернего Барнаула: от главного корпуса АГМУ на пр. Ленина, 40 по аллее, далее по улице Молодёжной, затем по пр.Социалистическому до Мемориала Славы.

Ксения Руслякова