Фотофакты. В Барнауле сотни студентов АГМУ почтили память врачей, погибших на войне

9 мая студенты и преподаватели Алтайского медицинского университета традиционно зажигли в память о погибших в годы войны врачах и медицинских работниках сотни свечей и пронесли их в молчании по улицам города к Мемориалу Славы.
В этом году в шествии участвовали более тысячи студентов, преподавателей и Алтайского медуниверситета. К акции присоединились врачи лечебно-профилактических учреждений краевой столицы и студенты Барнаульского базового медицинского колледжа.
Этим шествием будущие врачи отдали дань памяти мужеству, беспримерной верности своему долгу и патриотизму военных медиков. Колонна в белых халатах прошла по центральным улицам вечернего Барнаула: от главного корпуса АГМУ на пр. Ленина, 40 по аллее, далее по улице Молодёжной, затем по пр.Социалистическому до Мемориала Славы.
Ксения Руслякова
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