В Барнауле в пожаре погибли два пенсионера

Вечером 18 сентября при пожаре в частном доме в Октябрьском районе Барнаула погибла 85-летняя хозяйка дома и её 71-летний сосед. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По предварительным данным, в доме, где жила пенсионерка со своей семьей, произошло возгорание. Женщина не смогла самостоятельно выбраться из-за задымления. На помощь ей пришел сосед, но он отравился продуктами горения.
Сейчас следователи проводят проверку произошедшего.
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