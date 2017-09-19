В Барнауле в пожаре погибли два пенсионера

По предварительным данным, в доме, где жила пенсионерка со своей семьей, произошло возгорание. Женщина не смогла самостоятельно выбраться из-за задымления. На помощь ей пришел сосед, но он отравился продуктами горения.

Сейчас следователи проводят проверку произошедшего.