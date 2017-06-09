В Барнауле в сквере на Потоке откроют новую детскую площадку

12 июня в сквере "Химик" на улице Германа Титова, 9 откроют детский игровой комплекс, сообщает городская администрация.
На строительство площадки размером 25х15 метров потратили около двух миллионов рублей. Детский комплекс состоит из большого домика с горками и турниками, двух двойных качелей, песочницы и лавочек.
Открытие состоится 12 июня в 17.00. Перед гостями выступят творческие коллективы города и группа "25 кадр".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.