В Барнауле в сквере на Потоке откроют новую детскую площадку

На строительство площадки размером 25х15 метров потратили около двух миллионов рублей. Детский комплекс состоит из большого домика с горками и турниками, двух двойных качелей, песочницы и лавочек.

Открытие состоится 12 июня в 17.00. Перед гостями выступят творческие коллективы города и группа "25 кадр".