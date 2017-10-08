В Барнауле вагон трамвая "дрифтовал" на переезде

Сегодня, 12:59.
Происшествия

Небольшое происшествие случилось днем 8 октября на трамвайном переезде Ленина-Кулагина в Барнауле.

В Барнауле "развернуло" трамвай. Фото: Кристина Стадник, vk.com/barneos22.
В Барнауле "развернуло" трамвай. Фото: Кристина Стадник, vk.com/barneos22.
Трамвай и троллейбус. Фото: Михаил Хаустов.

Трамвайный вагон маршрута №4 буквально развернуло на переезде. Передняя часть вагона пошла по маршруту №1, задние колеса - по "родному" маршруту.

Очевидцы в паблике Barnaul 22 назвали это происшествие трамвайным дрифтом.

О пострадавших не сообщается.

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