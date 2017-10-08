В Барнауле вагон трамвая "дрифтовал" на переезде

Небольшое происшествие случилось днем 8 октября на трамвайном переезде Ленина-Кулагина в Барнауле.
В Барнауле "развернуло" трамвай. Фото: Кристина Стадник, vk.com/barneos22.
В Барнауле "развернуло" трамвай. Фото: Кристина Стадник, vk.com/barneos22.
Трамвай и троллейбус. Фото: Михаил Хаустов.
Трамвайный вагон маршрута №4 буквально развернуло на переезде. Передняя часть вагона пошла по маршруту №1, задние колеса - по "родному" маршруту.
Очевидцы в паблике Barnaul 22 назвали это происшествие трамвайным дрифтом.
О пострадавших не сообщается.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.