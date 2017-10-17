В Барнауле вандалы испортили отремонтированные стены подземного перехода

В Барнауле неизвестные изрисовали стены недавно отремонтированного подземного перехода на Павловском тракте, сообщается в сообществе "Барнаул22".
Подземный переход на Павловском тракте. Фото: barneos22.
Подземный переход на Павловском тракте. Фото: barneos22.
"Две недели назад завершился ремонт подземного перехода на Павловском тракте в районе остановки "Панфиловцев". Две недели переход был чистый... Сегодня спускаюсь и вижу это. Интересно, "художник" дома тоже стены портит или родители не разрешают? Никакого уважения к чужому труду..", — пишет очевидец.
Ранее подрядная организация "РОСТ" отремонтировала подземный этот переход за 1,264 млн рублей, сообщает сайт "Автодорстроя".
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