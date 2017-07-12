В Барнауле ВАЗ протаранил четыре автомобиля

Вечером 11 июля на ул. Э.Алексеевой напротив отдела ГИБДД, автомобиль ВАЗ-2107 повредил несколько автомобилей. По информации очевидцев, водитель и пассажир были пьяны.
Массовое ДТП. Фото: Евгений Мананников в vk.com/barneos22.
Массовое ДТП. Фото: Евгений Мананников в vk.com/barneos22.
Массовое ДТП. Фото: Евгений Мананников в vk.com/barneos22.
Массовое ДТП. Фото: Евгений Мананников в vk.com/barneos22.
Массовое ДТП. Фото: Евгений Мананников в vk.com/barneos22.
Массовое ДТП. Фото: Евгений Мананников в vk.com/barneos22.
Как altapress.ru сообщили в ГИБДД Барнаула, происшествие случилось около 21.20. Водитель ВАЗ-21074, 28-летний мужчина, совершил наезд на Toyota Vista, Renault Logan, Nissan Tiano и Subaru Forester. В ДТП никто не пострадал.
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