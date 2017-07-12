В Барнауле ВАЗ протаранил четыре автомобиля

Массовое ДТП. Фото: Евгений Мананников в vk.com/barneos22. Массовое ДТП. Фото: Евгений Мананников в vk.com/barneos22. Массовое ДТП. Фото: Евгений Мананников в vk.com/barneos22. Массовое ДТП. Фото: Евгений Мананников в vk.com/barneos22. Массовое ДТП. Фото: Евгений Мананников в vk.com/barneos22. Массовое ДТП. Фото: Евгений Мананников в vk.com/barneos22.

Как altapress.ru сообщили в ГИБДД Барнаула, происшествие случилось около 21.20. Водитель ВАЗ-21074, 28-летний мужчина, совершил наезд на Toyota Vista, Renault Logan, Nissan Tiano и Subaru Forester. В ДТП никто не пострадал.