В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size

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Жизнь

1 июля в Барнауле прошел финал необычного конкурса красоты "Стандартов.NET". В этом мероприятии приняли участие модели "большого" размера. В самый разгар конкурса в клубе выключился свет. Но это не помешало шести девушкам plus size "зажечь".

В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru.

На протяжении целого месяца конкурсантки готовились к финальному шоу: участвовали в фотосессиях, вместе со специалистами ставили дефиле и принимали участие в разнообразных модельных мастер-классах.

В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/

Финал "Стандартов.NET" ничем не отличался от любых других конкурсов красоты: все участницы представляли визитные карточки, дефилировали коктейльных платьях и старались изо всех сил одержать победу.

В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/

Перед последним конкурсом, в котором девушки должны были дефилировать в вечерних платьях, в The bar ХХХХ из-за непогоды резко выключился свет. Но это не помешало участницам показать себя во всей красе.

В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/.
В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/

Корону "Мисс Стандартов.NET 2017" заслужила Ольга Волжина.

Справка

Конкурс организовало модельное агентство Романа Попова.

Александра Фоменко

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