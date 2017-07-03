В Барнауле выбрали самую красивую девушку plus size/.

1 июля в Барнауле прошел финал необычного конкурса красоты "Стандартов.NET". В этом мероприятии приняли участие модели "большого" размера. В самый разгар конкурса в клубе выключился свет. Но это не помешало шести девушкам plus size "зажечь".
На протяжении целого месяца конкурсантки готовились к финальному шоу: участвовали в фотосессиях, вместе со специалистами ставили дефиле и принимали участие в разнообразных модельных мастер-классах.
Финал "Стандартов.NET" ничем не отличался от любых других конкурсов красоты: все участницы представляли визитные карточки, дефилировали коктейльных платьях и старались изо всех сил одержать победу.
Перед последним конкурсом, в котором девушки должны были дефилировать в вечерних платьях, в The bar ХХХХ из-за непогоды резко выключился свет. Но это не помешало участницам показать себя во всей красе.
Корону "Мисс Стандартов.NET 2017" заслужила Ольга Волжина.
Справка
Конкурс организовало модельное агентство Романа Попова.
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