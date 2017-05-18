В Барнауле вынесли приговор подростку за экстремистские тексты против кавказцев

По данным краевой прокуратуры, этот несовершеннолетний неоднократно постил на своей страничке в соцсети нацистскую символику, а также изображения с текстами, которые призывали к насилию к жителям Кавказа.

Парня осудили по двум статьям УК:

ч.1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, происхождения, отношения к религии совершенные публично и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет),

ч.2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет).

За эти преступления ему вынесли приговор: 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.