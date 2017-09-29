В Барнауле начали высаживать луковичные цветы, большая часть которых — тюльпаны. Об этом сообщает сайт barnaul.org.
В Барнауле высаживают тюльпаны. Фото: barnaul.org.
В Барнауле высаживают тюльпаны. Фото: barnaul.org.
В Барнауле высаживают тюльпаны. Фото: barnaul.org.
В Барнауле высаживают тюльпаны. Фото: barnaul.org.
В Барнауле высаживают тюльпаны. Фото: barnaul.org.
Всего высадят больше 55 тыс. луковиц, преимущественно тюльпанов. В открытой секции, на аллее проспекта Ленина напротив Нулевого километра, высадят 33 тыс. цветов.
Луковицы высадят и на Мемориале Славы, пл.Октября, пл.Советов, пересечении пр-кта Ленина с улицами Интернациональная, Пролетарская.
Altapress.ru ранее писал, что специалисты "Горзеленхоза" за неделю планируют очистить главные городские клумбы от цветов и высадить на зиму луковичные тюльпаны и нарциссы.
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