В Барнауле выселяют семью из квартиры за коммунальный долг

За коммунальный долг в 180 тысяч рублей из муниципальной квартиры выселяют семью барнаульцев.
Это решение вынес Центральный районный суд города. Наниматели муниципального жилья не смогли оплатить долг и во время судебного разбирательства, когда уже знали, что им грозит выселение.
Решение суда вступит в силу в январе. Однако эту семью власти города не выгонят на улицу, а переселят в другую квартиру, сообщает пресс-служба мэрии.
Справка
В соответствии со статьей 90 Жилищного кодекса Российской Федерации, если наниматель в течение шести месяцев и более не вносит плату за жилое помещение и коммунальные услуги, то выселение производится в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения меньшей площади по договору социального найма.
- Сюжет: Коммунальное хозяйство
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.