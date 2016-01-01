В Барнауле выселяют семью из квартиры за коммунальный долг

Это решение вынес Центральный районный суд города. Наниматели муниципального жилья не смогли оплатить долг и во время судебного разбирательства, когда уже знали, что им грозит выселение.

Решение суда вступит в силу в январе. Однако эту семью власти города не выгонят на улицу, а переселят в другую квартиру, сообщает пресс-служба мэрии.

Справка

В соответствии со статьей 90 Жилищного кодекса Российской Федерации, если наниматель в течение шести месяцев и более не вносит плату за жилое помещение и коммунальные услуги, то выселение производится в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения меньшей площади по договору социального найма.