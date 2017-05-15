В Барнауле вновь пройдет городской пикник "Поляна"

1206
Сегодня, 15:48.
Новости компаний

10 июня в Парке спорта Алексея Смертина (ул. Энтузиастов, 12-в) пройдет городской пикник "Поляна". Это событие уже стало для города традиционным - издательский дом "Алтапресс" проведет его уже в третий раз. Целый день — с 11.00 до 21.00 гости пикника смогут бесплатно поучаствовать во множестве интереснейших активностей и зарядиться позитивной энергией на все лето.

Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Традиционно будут работать площадки: Лекторий, Игры, Творчество, Музыка, Спорт, Маркет и Детство.

На площадке "Лекторий" в этом году пройдут мастер-классы от образовательного проекта #insiderschool. В рамках площадки "Творчество" пройдут пять различных мастер-класов от мастерской "Светлица". А посетив локацию "Игры", гости "Поляны" смогут сыграть в 30 настольных игр под руководством аниматоров из "Мосигры".

Подробная программа пикника станет известна совсем скоро — за новостями события можно следить в группе "Вконтакте".

Ждем вас в Парке спорта Алексея Смертина 10 июня!

Генеральный партнер: ИСК "Вектор".
Генеральный партнер: ИСК "Вектор".
Партнер.
Партнер.
Партнер.
Партнер.
Партнер.
Партнер.

Организатор.
Организатор.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров