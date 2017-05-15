В Барнауле вновь пройдет городской пикник "Поляна"

Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Традиционно будут работать площадки: Лекторий, Игры, Творчество, Музыка, Спорт, Маркет и Детство.

На площадке "Лекторий" в этом году пройдут мастер-классы от образовательного проекта #insiderschool. В рамках площадки "Творчество" пройдут пять различных мастер-класов от мастерской "Светлица". А посетив локацию "Игры", гости "Поляны" смогут сыграть в 30 настольных игр под руководством аниматоров из "Мосигры".

Подробная программа пикника станет известна совсем скоро — за новостями события можно следить в группе "Вконтакте".

Ждем вас в Парке спорта Алексея Смертина 10 июня!