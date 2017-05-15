В Барнауле вновь пройдет городской пикник "Поляна"

10 июня в Парке спорта Алексея Смертина (ул. Энтузиастов, 12-в) пройдет городской пикник "Поляна". Это событие уже стало для города традиционным - издательский дом "Алтапресс" проведет его уже в третий раз. Целый день — с 11.00 до 21.00 гости пикника смогут бесплатно поучаствовать во множестве интереснейших активностей и зарядиться позитивной энергией на все лето.
Традиционно будут работать площадки: Лекторий, Игры, Творчество, Музыка, Спорт, Маркет и Детство.
На площадке "Лекторий" в этом году пройдут мастер-классы от образовательного проекта #insiderschool. В рамках площадки "Творчество" пройдут пять различных мастер-класов от мастерской "Светлица". А посетив локацию "Игры", гости "Поляны" смогут сыграть в 30 настольных игр под руководством аниматоров из "Мосигры".
Подробная программа пикника станет известна совсем скоро — за новостями события можно следить в группе "Вконтакте".
Ждем вас в Парке спорта Алексея Смертина 10 июня!
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