Фотофакты. В Барнауле во время отключения света на колесе обозрения застряли 5 человек

7 июня в Барнауле во время внезапного отключения электроэнергии на колесе обозрения (площадь Сахарова) находились пять человек. Об этом altapress.ru сообщили в краевом главке МЧС.
Люди забеспокоились и сразу позвонили спасателям. На место ЧП выехали специалисты краевого главка МЧС и муниципальные спасатели.
Женщина и ребенок находились совсем невысоко от земли, поэтому снять их с аттракциона не составило труда.
В другой кабине — у самого верха аттракциона — находились трое. Высоты пожарной лестницы не хватило. Пожарные пытались вручную немного опустить колесо, чтобы эвакуировать людей и одновременно успокаивали пострадавших.
И в эту минуту электроснабжение восстановили, и аттракцион заработал. Люди благополучно спустились на землю.
Напомним, 7 июня Барнаул оказался частично обесточен. Без света остался центр города, Гора и частично Железнодорожный район. Авария произошла на подстанции "Подгорная" (сети МРСК Сибири).
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.