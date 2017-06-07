Фотофакты. В Барнауле во время отключения света на колесе обозрения застряли 5 человек

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Сегодня, 15:16.
Происшествия

7 июня в Барнауле во время внезапного отключения электроэнергии на колесе обозрения (площадь Сахарова) находились пять человек. Об этом altapress.ru сообщили в краевом главке МЧС.

Спасатели эвакуируют людей с колеса обозрения. Фото: barnaul.org.
Спасатели эвакуируют людей с колеса обозрения. Фото: barnaul.org.
Барнаульцев снимали с колеса обозрения. Фото: Дмитрий Федяшев в vk.com/barneos22.
Барнаульцев снимали с колеса обозрения. Фото: Дмитрий Федяшев в vk.com/barneos22.
Спасатели эвакуируют людей с колеса обозрения. Фото: barnaul.org.
Спасатели эвакуируют людей с колеса обозрения. Фото: barnaul.org.
Спасатели эвакуируют людей с колеса обозрения. Фото: barnaul.org.
Спасатели эвакуируют людей с колеса обозрения. Фото: barnaul.org.
Спасатели эвакуируют людей с колеса обозрения. Фото: barnaul.org.
Спасатели эвакуируют людей с колеса обозрения. Фото: barnaul.org.
Спасатели эвакуируют людей с колеса обозрения. Фото: barnaul.org.
Спасатели эвакуируют людей с колеса обозрения. Фото: barnaul.org.
Спасатели эвакуируют людей с колеса обозрения. Фото: barnaul.org.

Люди забеспокоились и сразу позвонили спасателям. На место ЧП выехали специалисты краевого главка МЧС и муниципальные спасатели.

Женщина и ребенок находились совсем невысоко от земли, поэтому снять их с аттракциона не составило труда.

В другой кабине — у самого верха аттракциона — находились трое. Высоты пожарной лестницы не хватило. Пожарные пытались вручную немного опустить колесо, чтобы эвакуировать людей и одновременно успокаивали пострадавших.

Спасатели эвакуируют людей с колеса обозрения.
Спасатели эвакуируют людей с колеса обозрения.

И в эту минуту электроснабжение восстановили, и аттракцион заработал. Люди благополучно спустились на землю.

Напомним, 7 июня Барнаул оказался частично обесточен. Без света остался центр города, Гора и частично Железнодорожный район. Авария произошла на подстанции "Подгорная" (сети МРСК Сибири).

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