Фотофакт. В Барнауле вода из колодца затопила улицу Малахова

В Барнауле в районе дома на ул. Малахова, 155 из канализационного колодца забил фонтан воды. Затопило всю проезжую часть, сообщают очевидцы в Barnaul 22.
В СГК altapress.ru сообщили, что этот фонтан — результат опрессовки сетей. После выявления повреждения воду оперативно перекрыли, сейчас сотрудники БТСК ведут откачку.
Испытания магистральных и внутриквартальных сетей на прочность и плотность — это обязательное условие подготовки инфраструктуры теплоснабжения к работе в отопительный период, отмечают в СГК. Целью таких испытаний является выявление слабых мест и дефектов и устранение их в ходе летней ремонтной кампании.
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