Фотофакт. В Барнауле вода из колодца затопила улицу Малахова

В СГК altapress.ru сообщили, что этот фонтан — результат опрессовки сетей. После выявления повреждения воду оперативно перекрыли, сейчас сотрудники БТСК ведут откачку.

Испытания магистральных и внутриквартальных сетей на прочность и плотность — это обязательное условие подготовки инфраструктуры теплоснабжения к работе в отопительный период, отмечают в СГК. Целью таких испытаний является выявление слабых мест и дефектов и устранение их в ходе летней ремонтной кампании.