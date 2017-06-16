В Барнауле водитель насмерть сбил женщину, которая била его автомобиль

По версии следствия, мужчина, управляя автомобилем Сузуки Гранд Витара, двигался по пр. Космонавтов от пр. Ленина к пр. Калинина близко к правому краю дороги. Рядом с ним шла женщина, которая левой рукой держалась за правое боковое окно автомобиля, а правой рукой наносила удары по кузову автомобиля.

Из-за небрежности водителя пешеход упала и попала под колеса машины. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.