В Барнауле водитель поплатился сломанным носом за то, что перегородил выезд во дворе

Как altapress.ru сообщил старший помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Антон Попов, один из участников конфликта подъехал к дому по ул. Г. Исакова на своем автомобиле и припарковал его, перегородив выезд другим автомобилям с парковки. Поскольку он не собирался надолго задерживаться у знакомого, к которому он приехал, водитель решил оставить машину так и закрыл ее на сигнализацию, которая не была оборудована обратной связью. Когда он вышел из дома, то услышал, как сработала сигнализация и он увидел мужчину, который шел к нему навстречу, матерясь по дороге в его адрес.

Подойдя к невежливо припарковавшемуся автовладельцу, разгневанный завсегдатай парковки нецензурно объяснил ему причину своей злости и без промедления ударил его несколько раз по лицу, от чего потерпевший упал и из его носа пошла кровь. Наблюдавшие за конфликтом люди сразу вызвали скорую медицинскую помощь и полицию.

Поскольку у пострадавшего оказался сломал нос, полицейские возбудили уголовное дело по факту причинения вреда здоровью средней тяжести. Однако подсудимый остыл и принес свои извинения потерпевшему, а также возместил ему расходы на лечение. Поскольку мужчина ранее не был судим, а стороны конфликта помирились, дело прекратили.