В Барнауле водитель сбил 16-летнюю девочку и скрылся

26 декабря 2016 около 11.00 минут в Барнауле на пр. Красноармейский, 24 сбили 16-летнюю девочку, переходящую проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель скрылся с места ДТП.
В результате ДТП подросток получила телесные повреждения, ей оказали медицинскую помощь. Группа по розыску ГИБДД ищет очевидцев происшествия устанавливает объективную картину произошедшего.
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить в группу розыска по телефонам: 393-605, 393-554 либо по телефонам дежурной части: 391-090, 393-555.
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