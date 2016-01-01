В Барнауле водитель сбил 16-летнюю девочку и скрылся

В результате ДТП подросток получила телесные повреждения, ей оказали медицинскую помощь. Группа по розыску ГИБДД ищет очевидцев происшествия устанавливает объективную картину произошедшего.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить в группу розыска по телефонам: 393-605, 393-554 либо по телефонам дежурной части: 391-090, 393-555.