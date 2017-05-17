В Барнауле возбудили уголовное дело из-за непрофессионализма врачей

СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи годовалому ребенку. Напомним, 24 марта в краевой детской клинической больнице чуть не погиб мальчик с сахарным диабетом.
Как ранее сообщал altapress.ru, семья барнаульцев вызвала "скорую" своему годовалому сыну, который почувствовал себя плохо. От мальчика пахло ацетоном, что является одним из основных признаков повышения сахара в крови. Ребенка госпитализировали в отделение эндокринологии Алтайской краевой клинической детской больницы.
По сведения родителей, около 50 минут врачи заполняли документы. Помощь мальчику в это время не оказывалась. Терапия началась лишь спустя 4 часа после звонка в "скорую". По их словам, персонал в больнице оказался не квалифицированный, малышу даже не смогли правильно поставить капельницу: не работал катетер. В итоге ребенок потерял сознание, перестал дышать и два дня провел в реанимации. Родители мальчика благодарны лишь одной медсестре, которая просто схватила ребенка и унесла в реанимацию. В настоящее время мальчик выписан домой.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.
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