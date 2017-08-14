Алтайский Следком возбудил уголовное дело из-за пропажи больного шизофренией

Учитывая обстоятельства исчезновения, личность пропавшего и длительность его отсутствия, следствие приняло решение о возбуждении уголовного дела по признакам убийства.

Пропавший А. Хозов.

Приметы пропавшего: на вид 38-42 года, рост 194 см, размер обуви 48, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, стрижка короткая.

Особые приметы: мужчина является инвалидом II группы, диагноз "Шизофрения".

Был одет: кепка-бейсболка кремового цвета с надписью впереди, футболка черная с рисунком серого цвета на груди, джинсы серо-синего цвета, кроссовки черного цвета с логотипом "Пума", подошва белого цвета.

При себе имел ключи от дома, деньги в сумме 100 рублей, сотовый телефон "Maxvi" черного цвета.

Всех, располагающих информацией о передвижении и местонахождении разыскиваемого, просят сообщить об этом по телефонам 8 (3852) 29-80-39, 3852) 391-727, 61-02-02 или по телефону 102, 02.