Алтайский Следком возбудил уголовное дело из-за пропажи больного шизофренией

СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения жителя Барнаула Андрея Хозова. 41-летний мужчина ушел из дома 25 июня 2017 года и до сих пор не вернулся.
Учитывая обстоятельства исчезновения, личность пропавшего и длительность его отсутствия, следствие приняло решение о возбуждении уголовного дела по признакам убийства.
Приметы пропавшего: на вид 38-42 года, рост 194 см, размер обуви 48, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, стрижка короткая.
Особые приметы: мужчина является инвалидом II группы, диагноз "Шизофрения".
Был одет: кепка-бейсболка кремового цвета с надписью впереди, футболка черная с рисунком серого цвета на груди, джинсы серо-синего цвета, кроссовки черного цвета с логотипом "Пума", подошва белого цвета.
При себе имел ключи от дома, деньги в сумме 100 рублей, сотовый телефон "Maxvi" черного цвета.
Всех, располагающих информацией о передвижении и местонахождении разыскиваемого, просят сообщить об этом по телефонам 8 (3852) 29-80-39, 3852) 391-727, 61-02-02 или по телефону 102, 02.
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