В Барнауле возле Пивоварки начали вырубать деревья

Вырубка деревьев возле Пивоварки. Фото: barnaul.org. Вырубка деревьев возле Пивоварки. Фото: barnaul.org. Вырубка деревьев возле Пивоварки. Фото: barnaul.org. Вырубка деревьев возле Пивоварки. Фото: barnaul.org. Вырубка деревьев возле Пивоварки. Фото: barnaul.org. Вырубка деревьев возле Пивоварки. Фото: barnaul.org. Вырубка деревьев возле Пивоварки. Фото: barnaul.org.

Ремонт моста через Пивоварку планируют начать уже в эти выходные.

Дмитрий Симоненко,

начальник отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи:

Необходимо подготовить площадку для производства работ и обеспечить доступ к мостовой конструкции со стороны реки. С этой целью проводится вырубка поросли, разросшегося кустарника, части деревьев.

Во время ремонта моста заменят крайние балки, сделают новый асфальтобетон, расширят пешеходную часть моста. Всего на реконструкцию потратят 14 млн 700 тыс. рублей.

На время ремонта моста будет закрыт для транспорта участок ул. Матросова от ул. Юрина до ул. Меланжевой. Маршрут движения автобусов № 17, 24, 53, троллейбусов № 6,7 изменят. Как именно, пока неизвестно.