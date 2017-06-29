В Барнауле возле Пивоварки начали вырубать деревья

Возле реки Пивоварки на улице Матросова рабочие начали подготовительные работы к предстоящему ремонту моста. Территорию очищают от мусора и частично вырубают насаждения, сообщает сайт города Барнаула.
Ремонт моста через Пивоварку планируют начать уже в эти выходные.
Дмитрий Симоненко,
начальник отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи:
Необходимо подготовить площадку для производства работ и обеспечить доступ к мостовой конструкции со стороны реки. С этой целью проводится вырубка поросли, разросшегося кустарника, части деревьев.
Во время ремонта моста заменят крайние балки, сделают новый асфальтобетон, расширят пешеходную часть моста. Всего на реконструкцию потратят 14 млн 700 тыс. рублей.
На время ремонта моста будет закрыт для транспорта участок ул. Матросова от ул. Юрина до ул. Меланжевой. Маршрут движения автобусов № 17, 24, 53, троллейбусов № 6,7 изменят. Как именно, пока неизвестно.
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