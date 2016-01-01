В Барнауле впервые в новогоднюю ночь пройдет молодежная Литургия

В ночь с 31 декабря на 1 января в Никольском храме пройдет новогодняя Литургия, сообщает Алтайская митрополия РПЦ.
Особенность Литургии заключается в том, что она будет молодежной. Возглавит богослужение молодой священник, штатный клирик Никольского храма иерей Валентин Михайлов.
Внебогослужебную программу организует молодежное христианское сообщество Барнаула. Сразу после Литургии состоится молебен на начало Нового года, а затем — чаепитие и сюрпризы от организаторов.
Начнутся чтения в 23.30, закончатся примерно в 02.00.
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