В Барнауле временно закрыли ресторан "Ползуновъ"

Недавно на дверях ресторана появилось объявление о том, что заведение закрыто до 1 июня. Как пояснили в заведении, выполнить ремонтные работы рассчитывают к обещанному сроку.

Почти месяц не будет работать также кулинарный магазин и кафе "Семь дней", которые находятся в одном здании с рестораном "Ползуновъ" (пр. Красноармейский, 112).

Справка

Ресторан "Ползуновъ" работает в Барнауле с 2003 года. Здесь готовят блюда русской кухни. Залы заведения оформлены под старину.



