В Барнауле временно закрыли ресторан "Ползуновъ"

Барнаульский ресторан "Ползуновъ" закрыли на технический ремонт. Заведение планируют снова открыть в начале июня. Об этом altapress.ru рассказали в ресторане.
Недавно на дверях ресторана появилось объявление о том, что заведение закрыто до 1 июня. Как пояснили в заведении, выполнить ремонтные работы рассчитывают к обещанному сроку.
Почти месяц не будет работать также кулинарный магазин и кафе "Семь дней", которые находятся в одном здании с рестораном "Ползуновъ" (пр. Красноармейский, 112).
Справка
Ресторан "Ползуновъ" работает в Барнауле с 2003 года. Здесь готовят блюда русской кухни. Залы заведения оформлены под старину.
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