В Барнауле временно закрыли ресторан "Ползуновъ"

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Сегодня, 11:02.
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Барнаульский ресторан "Ползуновъ" закрыли на технический ремонт. Заведение планируют снова открыть в начале июня. Об этом altapress.ru рассказали в ресторане.

Ресторан "Ползуновъ".
Ресторан "Ползуновъ". Фото: vk.com/restoran_polzunov.

Недавно на дверях ресторана появилось объявление о том, что заведение закрыто до 1 июня. Как пояснили в заведении, выполнить ремонтные работы рассчитывают к обещанному сроку. 

Почти месяц не будет работать также кулинарный магазин и кафе "Семь дней", которые находятся в одном здании с рестораном "Ползуновъ" (пр. Красноармейский, 112). 

Справка

Ресторан "Ползуновъ" работает в Барнауле с 2003 года. Здесь готовят блюда русской кухни. Залы заведения оформлены под старину. 


 

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