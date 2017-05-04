В Барнауле взыскивают деньги с чиновника, который 44 раза брал взятки

Инспектора признали виновным в совершении 44 эпизодов получения взятки по 3 000 рублей, квалифицированных как мелкое взяточничество. Кроме того, его признали виновным в 26 эпизодах служебного подлога.

Мужчина проверял знания норм и правил в области энергетического надзора у сотрудников службы с постановкой по ее результатам соответствующей отметки. За положительный результат ему платили по 3 тысячи рублей.

Прокуратура считает, что действия мужчины не просто нарушили требования закона, а посягали на публичные интересы, а также нарушили основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои.