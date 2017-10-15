В Барнауле за одно утро загорелись две квартиры

Рано утром 15 октября на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Солнечная поляна. Когда пожарные прибыли на место, из окна на третьем этаже многоквартирного жилого дома шел дым. Когда едкий дым начал заполнять верхние этажи здания, пожарные эвакуировали 15 жильцов, в том числе 5 детей.

Пожар полностью ликвидировали спустя 5 минут. В тушении пожара участвовали 13 человек личного состава пожарно-спасательной службы и 4 единицы пожарной и специальной техники. Благодаря четким и оперативным действиям пожарных распространения огня на жилые квартиры допущено не было.

Другой пожар произошел в Центральном районе краевой столицы. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений открытым огнем горела квартира на первом этаже четырехэтажного жилого дома. Из задымленного здания эвакуировали 6 человек. В кратчайшее время пожар был полностью ликвидирован. В результате возгорания повреждены мебель и вещи.

По оценкам специалистов предварительной причиной двух пожаров является нарушение правил монтажа электрооборудования.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что следует обратить внимание на состояние электропроводки в вашем жилье.